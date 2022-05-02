"З Росією ми можемо підписати лише її капітуляцію": Данілов пояснив, що буде далі з переговорами з РФ

"З Росією ми можемо підписати лише її капітуляцію": Данілов пояснив, що буде далі з переговорами з РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про гарантії безпеки України та документи, які Київ може підписати з Москвою.

За його словами, обговорення гарантій безпеки України з іншими державами світу може початися вже найближчим часом. Однак Данілов перекоананий, що Україна має розраховувати лише на себе — на свою зброю та суспільство.

Про це він сказав 2 травня в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"З Росією ми можемо підписати лише її капітуляцію. І чим швидше вони це зроблять, тим більше буде користі для їхньої країни", — заявив Данілов.

За його словами, питання гарантій безпеки для України є непростим. У світовій історії таке було востаннє аж у 1943 році, коли у Москві зібралися міністри закордонних справ Великої Британії, США, СРСР та Китаю. Тоді вони обговорили післявоєнний устрій.

Сьогодні для України цей процес ще не розпочато, однак це може змінитися вже зовсім скоро.

Водночас сам Данілов переконаний, що розраховувати Україні слід лише на себе.

"Щодо ситуації, пов'язаної безпосередньо з гарантіями для нашої країни, я як громадянин і патріот, можу сказати, що на перше місце слід поставити наші гарантії, наше свідоме суспільство. Наші військові, всі, які залучені до сектору безпеки й оборони, - на другому місці. І третє місце - це наша зброя. Оце наші гарантії", — наголошує Данілов.

Секретар РНБО пригадав, що минулі домовленості з РФ виявилися недієвими — Путін окупував Крим та частину Донбасу.

"Ми вже мали підписи на гарантіях з Російською Федерацією, з іншими країнами. Чим все це закінчилося - ми всі бачили: ми втратили Крим, ми втратили частину територій Донецької і Луганської областей. І зараз у нас триває велика війна. Я в ці гарантії, звичайно, хотів би вірити. Вважаю, цим питанням треба займатися", — зазначив Данілов.

За його словами, міцна країна - це найпотужніша гарантія, яку ми на сьогодні можемо дати.

"Якщо у нас такого не буде - будь-які гарантії не працюватимуть, тому що для слабких гарантії потім ніхто виконувати не буде", — підкреслив Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли може настати переломний момент у війні і Україна зможе піти в наступ.

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