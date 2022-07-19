"З Росією можна буде домовлятися лише тоді, коли вона боятиметься відповіді України" - "кіборг" Костенко

Україна має створювати зброю для стримування агресії Росії , яка загрожуватиме її військовим та інфраструктурним об'єктам.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів Роман Костенко, полковник СБУ, "кіборг", народний депутат від "Голосу", який зараз воює на півдні.

"Звичайно, це (бомбардувати у відповідь російські міста і знищувати об'єкти військової інфраструктури ворога на його території - ред.) повинна бути наша стратегія стримування. Ми повинні саме так розвивати свій оборонно-промисловий комплекс, щоб у нас була зброя стримування, яка могла б завдавати ударів у глибину до 1–2 тис. км (території Рф - ред.). Це достатня глибина, щоб знищувати їхні пункти управління, скупчення техніки, аеродроми, з яких зараз злітають стратегічні бомбардувальники і випускають по нам ракети. Нам потрібно робити таку зброю, зокрема ракети середньої дальності, які б могли влучати по об’єктах на ворожій території", - зазначив він.

Роман Костенко підкреслив, що з Росією можна буде домовлятися лише тоді, коли вона боятиметься відповіді України.

"Я зараз говорю про стримування. Щоб дало нам можливість стримувати ворога? РФ теж має атомні станції. Я не закликаю їх бомбити. Ми не повинні цього робити. Але ми повинні загрожувати їхнім інфраструктурним об’єктам, атомним станціям та економічним об’єктам. Тільки коли Росія будет боятися, з нею можна буде вести нормальний політичний діалог", – зазначив він.

Він вважає, що Росія зараз потрапила в таку ситуацію, коли не може відступити назад, назад у них дороги немає.

Вони знищать себе як міжнародного гравця. Якщо вони дадуть задню, з ними рахуватися не будуть, тому вони зроблять усе, щоб додавити. Але у нас є шанс у співпраці з нашими партнерами зробити так, щоб Росія цього не досягла і просто випала з міжнародної гри. Ми все звільнимо, тільки питання часу – коли і що. Якщо ми говоримо про плани наступати, знищувати ворога, міняти концепцію війни, то нам потрібно більше зброї", – резюмував він.

Нагадаємо, український генерал Романенко розповів, чому Україні так необхідна далекобійна зброя.

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