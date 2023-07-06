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З Росії повернули дітей бойової медикині: їх викрали окупанти та приховували це (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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З Росії повернули дітей бойової медикині: їх викрали окупанти та приховували це (фото)

Повернення двох дітей до України / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Окупанти відмовлялись повертати дітей української захисниці.

У четвер, 6 липня, з російського полону вдалось повернути двох дітей бойової медикині - 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

Єрмак повідомив, що матір дітей - бойову медикиню вдалось звільнити під час великого обміну полоненими у жовтні 2022 року. Проте окупанти викрали її дітей та тривали час це приховували. 

"Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з Уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем та нашою командою працює над поверненням наших діток", - написав Єрмак.

Голова Офісу президента наголосив, що Росію покарають за примусове викрадення українських дітей.

Нагадаємо, 6 липня з ворожого полону повернули 45 українців. Серед них — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних.

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Дата публікації
Перегляди
494
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