З російськими окупантами воюють добровольці з Латинської Америки: відео

На опублікованих кадрах бійці захищають українські позиції, спілкуючись між собою іспанською мовою.

У складі Сил оборони України воюють добровольці із Колумбії.

Військовий оглядач Юрій Бутусов опублікував відео стрілецького бою, який латиноамериканці ведуть бій з російськими окупантами у Серебрянському (Кремінському) лісі, що в Луганській області.

На опублікованих кадрах група колумбійських добровольців відправляється автівкою на бойове завдання.

На наступному відео бійці захищають українські позиції, використовуючи ручні кулемети та розмовляючи між собою іспанською мовою.

Нагадаємо, Сили оборони України витіснили окупантів із території Серебрянського лісництва в Луганській області. 12-а бригада спеціального призначення "Азов" змусила ворога покинути свої позиції.

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