З російського полону від 24 лютого повернулося 1762 українці — Зеленський про новий обмін полоненими

Український президент подякував команді, яка готувала повернення додому ще 116 військовополонених.

У суботу, 4 лютого, ще 116 українців було звільнені з російського полону. Загальна кількість полонених, яких від 24 лютого вдалося повернути додому, сягнула вже 1762 осіб.

Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський

Український лідер уточнив, що серед звільнених сьогодні українців - 114 рядових та сержантів, 2 офіцерів. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонники, бійці ДСНС.

“Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, яких утримують у російській неволі. І я щасливий щоразу, коли це вдається”, - зауважив він.

Президент висловив вдячність усій команді, яка забезпечує обміни, усьому Координаційному штабу ГУР та особисто Буданову, Усову, Єрмаку, Клименку, Малюку, Лубінцю.

“Звичайно, варто згадати Дениса Монастирського... Цей обмін готувався ще за його участі. І його загибель – справді велика втрата для нашої держави”, - додав президент.

Також Володимир Зеленський подякував усім, хто залучений до допомоги звільненим з полону після їхнього повернення.

“Усім, хто лікує, відновлює документи, допомагає вирішити проблемні питання звільненим із полону. Це відображає головний сенс того, що ми робимо. Відновлюємо й захищаємо нормальність життя для наших людей у вільній країні”, - наголосив президент.

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