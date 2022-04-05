З російського полону звільнили голову Бехтерської громади, він у лікарні

Зараз Михайло Бурак перебуває з численними травмами в лікарні.
З полону російських окупантів вдалося звільнити голову Бехтерської сільської ради Михайла Бурака, що на Херсонщині.
Вчора, 4 квітня, стало відомо, що російські окупанти викрали Михайла Бурака.
Про це повідомляє Асоціація міст України у Facebook.
Зараз він перебуває з численними травмами у лікарні.
"Він активно забезпечував громаду продовольством, допомагав фермерам в організації посівної кампанії. З початку повномасштабної війни Росії в Україні підтримував правопорядок, запобігаючи мародерству. Та не зраджував своїй патріотичній позиції. За що окупанти і помстилися", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Новій Каховці російські окупанти провели обшук у помешканні відомого місцевого журналіста, головного редактора Нова Каховка Сіті Олександра Гунька, а потім викрали його.
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