З російського полону звільнили військову, чий 6-річний син звертався до Путіна

Родичі нічого не знали про долю жінки.

У понеділок, 10 квітня, з російського полону повернули військову Аліну Малешко-Габурич. Раніше її 6-річний син Єгор звертався до диктатора Путіна з вимогою звільнити його маму.

Про це пише "Суспільне".

Речниця Територіального центру комплектування в Черкаській області Аліна Кривошея підтвердила інформацію про звільнення з полону української захисниці.

Аліна Малешко-Габурич - це мати 6-річного хлопчика Єгора, який записував звернення до Путіна, щоб диктатор погодився обміняти його маму.

Війна подружжя Малешко-Габурич застала у Маріуполі, звідти вони встигли вивести свого 6-річного сина та передати під опіку бабусі.

"Вадим та Аліна — вони разом були в Маріуполі. 23 квітня Вадим (син) попав під авіабомбу. Йому зробили операцію. На другий день його повинні були вивезти, але 26 квітня він помер", — розповіла бабуся Єгора — Ганна Габурич.

Після смерті чоловіка Аліна була на "Азовсталі", звідки потрапила до полону. Від того часу рідні нічого не знали про військову.

Нагадаємо, 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулось 20 захисниць та 80 захисників України.

Також російського полону вдалось повернути військову Валерію Суботіну з позивним "Нава". Жінка в оточеному Маріуполі під звуки вибухів вийшла заміж за коханого прикордонника Андрія з позивним "Борода", проте сімейне щастя подружжя довго не тривало - за три дні після одруження коханий "Нави" загинув.

Читайте також: