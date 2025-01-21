З розгону вдарився головою об стовп: полонений солдат із КНДР хотів вкоротити собі віку (відео)

Військовослужбовці з Північної Кореї готові накласти на себе руки, аби тільки не потрапити в полон до українських воїнів.

Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ розповіли подробиці, як взяли в полон на Курщині солдата КНДР. Північнокорейський військовий був поранений, і намагався вкоротити собі віку. Північнокорейський солдат з розгону вдарився головою об стовп.

Про це повідомляє 95 ОДШБр у Facebook.

"Не секрет, що військовослужбовці з Північної Кореї не здаються в полон, вони готові накласти на себе руки, аби тільки не потрапити до українських воїнів. Однак поліським десантникам вдалося захопити такого бойовика", – йдеться в публікації.

Як розповіли бійці 95 ОДШБр, під час одного з боїв на Курщині у штурмових діях брали участь північнокорейські військовослужбовці. Але українські захисники за допомогою дронів змусили ворожий наступ захлинутися.

На певній локації був виявлений солдат противника, який був поранений, у російській військовій екіпіровці, але у бронежилеті іншого розміру. Коли північнокорейського солдата вели до бронемашини для подальшого транспортування, він з розгону кинувся на стовп і вдарився головою, намагаючись вкоротити собі віку. Але все обійшлося. Полонений, поки його не передали СБУ для допиту, просив показати йому фільми про кохання.

У полоні солдат з Північної Кореї просив поставити йому фільми про кохання / Фото: скриншот з відео

Солдати з Північної Кореї, за словами поліських десантників, це молоді, треновані, спортивні та витривалі хлопці. Вони гарно підготовлені фізично, але не мають бойового досвіду. Вони беруть на Курському напрямку кількістю.

Північнокорейські військові ніколи не лишають своїх побратимів на полі бою, на відміну від росіян

Десантники зазначили, що, на відміну від росіян, які залишають своїх солдатів на полі бою, як поранених, так і загиблих, військові КНДР намагаються своїх співвітчизників завжди забирати. Їм, скоріш за все, дали наказ не здаватися в полон, щоб приховати докази своєї участі у війні.

Як Поліські десантники взяли в полон військовослужбовця КНДР

Нагадаємо, у Курській області Росії українські спецпризначенці підійшли до північнокорейського солдата, який лежав у лісі самотньо і був поранений. Побачивши українців, молодий військовий витягнув гранату, погрожуючи її підірвати. Чим усе закінчилося, читайте у новині.

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