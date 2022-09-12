Z-спільнота почала розуміти, що не виграє війну: у Зеленського пояснили ракетні удари по Україні

У Росії почали усвідомлювати, що вони не виграють війну проти України.

А тому, щоб відвернути увагу від своїх поразок на фронті вирішили потішити Z-спільноту стражданнями українців.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк наголосив, що Росія вчинила терористичний акт проти цивільного населення України, щоб потішити росіян тим, що українці на деякий час страждатимуть через відсутність електрики та тепла.

"Вони (атаки крилатими ракетами по наших ТЕЦ) також були відчайдушною спробою кремлівських функціонерів на секунду переключити увагу власноруч вигодуваної Z-zомбі-спільноти на тимчасові "проблеми сусіда". Ще раз: переключити увагу зі своїх талантів "візьмемо Київ за три дні; дамо вам усе пограбувати та станемо імперією, якої всі бояться" на іншу проблематику. Аби тільки не було претензій до "царя", - пояснив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що попри терор проти України, у РФ уже починають розуміти три речі:

Росія програє цю війну – іншого сценарію не існує.

На них чекає покарання. Їхні діти вважатимуть батьків не героями, а злочинцями.

Попереду – репарації, демілітаризація, денацифікація Росії та роки каяття.

Подоляк вважає, що Кремль почавши війну проти України зробив великий промах і тепер за це розплачуватиметься.

"Так чи інакше, але попереду неминуче. Росія почне замикатися в собі та шукати винних. І жодні "ситуативні інфоприводи", щоб перебити стрічку новин, на кшталт обстрілів мирних жителів України, не завадять цьому процесу самоїдства. Уроборос пожирає свій хвіст. Путінська Росія перетравлює саму себе. Росія нищитиме себе бунтами. Зовсім трошки залишилось", - наголосив радник ОП.

Нагадаємо, український захисник, якому вдалось дійти ро українсько-російського кордону на Харківщині, розповів про звільнення населених пунктів.

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