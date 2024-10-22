В період холодів все буде значно печальніше: військовий "Осман" розповів про проблеми в районі Тернів на Донеччині

Зранку в районі Торського хлопці відбили механізований штурм противника в кількості двох танків.

Зранку в районі Торського ЗСУ зупинили механізований штурм, в якому було задіяно два танки, дві БМП та піхотні сили.

Про це повідомив військовослужбовець 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Зранку в районі Торського хлопці відбили механізований штурм противника в кількості 2 танків, 2 БМП та піхоти противника. В напрямку Тернів все погано, ворог окупував н.п. Новосадове та просувається до Тернів. Побратими відмічають низький рівень інженерної підготовки своїх суміжників на даному напрямку", — розповів він про ситуацію.

Він зазначив, що "бригада не окопується, окопи та позиції в коліно". Старші та молодші командири, а також піхота не контролюють цей процес, що змушує їх відступати. З таким підходом, особливо в період холодів, ситуація стане ще гіршою. Важливо вжити заходів для покращення умов.

Нагадаємо, лідер ХДС Фрідріх Мерц сказав, що буде постачання Україні ракет Taurus, але за умови їхньої модифікації

Читайте також: