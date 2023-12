З такими запасами ракет Росія продовжуватиме атаки: Умєров – про масований обстріл України (відео)

Масована ракетна атака держави-терориста на нашу землю. Багато місяців росіяни накопичували ракети ось для цього: удари по житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях. По мирних українських містах. За даними Повітряних сил окупанти використовували аеро-балістичні, балістичні, крилаті, зенітно-керовані ракети, дрони-камікадзе “Шахед”. 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505. Це наймасованіша атака з повітря за цю війну. Росіяни вбили і поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову й знову росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання. Дякую кожному солдату та офіцеру наших сил ППО, які власним професіоналізмом зривають підступні плани ворога, щоб зламати нашу волю до боротьби до перемоги. Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки. Зі свого боку продовжуємо роботу з урядами країн-партнерів щодо надання Україні достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак. ____ A massive missile attack by a terrorist state on our land. For many months, the russians stockpiled missiles for these purposes: strikes on residential buildings, shopping centers, and hospitals in peaceful Ukrainian cities. According to the Air Force, the occupiers used aero-ballistic, ballistic, cruise, and anti-aircraft guided missiles and Shahed kamikaze drones. 18 strategic bombers launched the X-101/X-505. This is the most massive air attack of this war. The russians killed and wounded our citizens and destroyed the infrastructure. Again and again, russia demonstrates to the whole world that it has no other goal than terror, murder, and genocide of Ukrainians. There will be a just punishment for each of these crimes. I am grateful to every soldier and officer of our air defence forces who, with their own professionalism, foil the insidious plans of the enemy to break our will to fight for victory. It is obvious that with the stocks of missiles that the aggressor state has, they can and will continue such attacks. For our part, we continue to work with the governments of partner countries to provide Ukraine with a sufficient number of air defence equipment to protect our people from the mortal danger of future attacks.