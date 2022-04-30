З території "Азовсталі" змогли вивести 20 поранених цивільних: вони мають потрапити у Запоріжжя

Це люди, яких дістали з-під завалів — жінки та діти.

З території "Азовсталі" змогли вивести 20 цивільних, яких дістали з-під завалів — це жінки та діти.

Вони поїдуть до Запоріжжя.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

"Режим тиші був домовлений на 6:00 30 квітня. Однак усю ніч та увесь ранок окупанти обстрілювали завод з артилерії", - зазначив він.

Зазначимо, що раніше мер Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що з'явилася надія на евакуацію маріупольців від ТРЦ "Порт-Сіті" на підконтрольну Україні територію.

"Є реальний стриманий, але оптимізм, що сьогодні нарешті вдасться розпочати велику евакуацію. Автобуси має подавати на "Порт-Сіті" російська сторона, тож ви в курсі, що може бути всяке. Але дзвоніть у всі колоколи та рельси, аби встигнути і не проґавити", - написав радник мера.

Зазначимо, що ТРЦ "Порт-Сіті" розташований на правому березі Кальміусу, на Запорізькому шосе. Металургійний комбінат "Азовсталь", де в укриттях перебувають українські військові і мирні мешканці - у Лівобережному районі.

Нагадаємо, у Маріуполі російські загарбники дозволили мешканцям переміщуватися мостом через Кальміус між Лівобережним районом і правобережною частиною міста. Одночасно влаштовано блокпости для посилення контролю.

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