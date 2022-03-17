З території Білорусі російські окупанти завдають ракетних ударів: нічне зведення Генштабу

Росіяни в повній мірі не досягнули жодної стратегічної мети наступальної операції.
Протягом середи, 16 березня, російські окупанти "продовжили наступальну операцію проти нашої держави. Ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції".
Про це йдеться у нічному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Волинський напрямок
Російські окупаційні війська, за повної підтримки воєнно-політичного керівництва Білорусі, продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Російська армія активно використовує аеродромну мережу і транспортну інфраструктуру Білорусі.
Державний прикордонний комітет Білорусі постійно здійснює моніторинг обстановки у прикордонних з Україною районах. Задля отримання інформації розвідувального характеру білоруські розвідувальні органи здійснюють опитування громадян, що перетинають українсько-білоруський кордон.
Поліський напрямок
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки та намаганні організувати контрбатарейну боротьбу. Значних успіхів не досягнули. Під час бойових дій підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ зазнали значних втрат в особовому складі й техніці, були вимушені передчасно задіяти резерви.
Сіверський та Слобожанський напрямки
Активних наступальних дій з боку ворога не фіксується. Російські окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, здійснити перегрупування військ та поповнити запаси.
Росіяни намагаються просунутися південніше міста Ізюм, ймовірно, задля продовження наступу в напрямку Слов’янська. Успіху не мають.
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