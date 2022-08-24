З території Білорусі на Україну летять ракети - моніторингова група

З території Білорусі, ймовірно, в напрямку України 24 серпня випустили кілька ракет.

Ракети запустили о 17:13 з території Мозирського району Білорусі, самопроголошений президент якої бажав українцям на День Незалежності "мирного неба".

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

"17:13 Мозирський район. Імовірно, запуск 4-х ракет. Запуски чують також у Жовтневому та Турівському районах. Імовірно, пуски походять з російських бомбардувальників. Лукашенко, який бажає "мирного неба", знову надав повітряний простір російським окупантам", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Лукашенка, який у День Незалежності зробив чергову цинічну заяву щодо України. Подоляк зауважив, що після перемоги України з Лукашенком, який побажав Україні "мирного неба", та його прихильниками обговорять усі "відтінки мирного неба над Україною".

Читайте також: