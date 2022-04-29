З території Білорусі зберігається загроза ракетно-бомбових ударів – Генштаб

Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах нашої Держави з території республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Про це у п'ятницю, 29 квітня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Відзначалося проведення перевірки готовності авіаційної компоненти чергових сил і засобів системи протиповітряної оборони республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах України з території республіки Білорусь.

Нагадаємо, на днях у Білорусі проводилась радіоелектронна розвідку біля кордону з Україною: була загроза ракетно-авіаційних ударів.

Білоруські партизани – проєкт Лукашенка? Обговорюємо версію - "Нічна варта"

Читайте також: