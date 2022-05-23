З території РФ усю ніч по Сумській області ворог випускав ракети, гатив з САУ та завдав авіаударів: фото

З території РФ усю ніч по Сумській області ворог випускав ракети, гатив з САУ та завдав авіаударів: фото

У Сумській області всю ніч сьогодні ворог обстрілював мирне місто Білопілля та його околиці.

З території РФ також окупанти вночі вели мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району.

Про це 23 травня повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Всю ніч сьогодні ворог обстрілював мирне місто Білопілля та околиці. Зі своєї території росіяни випускали ракети, гатили з САУ та близько першої ночі був авіаудар", - заначив він.

В результаті - постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено. Очільник області додав, що на щастя, обійшлося без людських жертв.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 89-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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