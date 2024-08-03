З території Росії окупанти обстріляли Вовчанськ вогнеметною системою “Солнцепьок”

У Вовчанську ворог веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста.

Російська окупаційна армія завдала удару по місту Вовчанську на Харківщині, застосувавши важку вогнеметну систему ТОС-1А (“Солнцепьок”) з району населеного пункту Шебекино Бєлгородської області РФ.

Про це повідомили у суботу, 3 серпня, в офіційному Telegram-каналі оперативно-тактичного угруповання "Харків".

У повідомленні йдеться, що у Вовчанську ворог веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста.

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У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заходи логістичного забезпечення, провів розподіл та розосередження особового складу на бойових позиціях, активізував проведення повітряної розвідки за допомогою БпЛА.

“Під час перегрупування окупантів у прикордонних районах РФ поблизу населеного пункту Сотницький Козачок Силами оборони України завдано вогневе ураження по особовому складу противника”, - повідомили в ОТУ “Харків”.

Загалом протягом минулої доби у зоні відповідальності ОТУ “Харків” відбулося 6 бойових зіткнень.

Ворог завдав в напрямку позицій наших військ 6 авіаційних ударів, використавши 6 КАБів та 11 некерованих авіаційних ракет. Окупанти також завдали 34 удари дронами-камікадзе та 468 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Протягом поточної доби уже відбулося 5 бойових зіткнень, 4 з яких ще тривають.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 105 осіб.

Також ворог втратив знищеними та пошкодженими 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк

танк 10 артилерійських систем,

артилерійських систем, 7 автомобілів,

автомобілів, 5 одиниць спеціальної техніки,

одиниць спеціальної техніки, 17 БпЛА.

Українськими бійцями знищено:

67 укриттів особового складу противника,

укриттів особового складу противника, 1 пункт зберігання боєприпасів,

пункт зберігання боєприпасів, 1 стартовий майданчик БпЛА.

Нагадаємо, у Харківській області ситуація залишається складною. Найбільшу активність армія РФ проявляє у районі Вовчанська, де загарбники готуються проводити нові штурми.

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