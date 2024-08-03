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З території Росії окупанти обстріляли Вовчанськ вогнеметною системою “Солнцепьок”

З території Росії окупанти обстріляли Вовчанськ вогнеметною системою “Солнцепьок”

Удар російською ТОС-1А "Солнцепьок" / Фото: Associated Press

У Вовчанську ворог веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста.

Російська окупаційна армія завдала удару по місту Вовчанську на Харківщині, застосувавши важку вогнеметну систему ТОС-1А (“Солнцепьок”) з району населеного пункту Шебекино Бєлгородської області РФ.

Про це повідомили у суботу, 3 серпня, в офіційному Telegram-каналі оперативно-тактичного угруповання "Харків".

У повідомленні йдеться, що у Вовчанську ворог веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста.

У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заходи логістичного забезпечення, провів розподіл та розосередження особового складу на бойових позиціях, активізував проведення повітряної розвідки за допомогою БпЛА.

“Під час перегрупування окупантів у прикордонних районах РФ поблизу населеного пункту Сотницький Козачок Силами оборони України завдано вогневе ураження по особовому складу противника”, - повідомили в ОТУ “Харків”. 

Загалом протягом минулої доби у зоні відповідальності ОТУ “Харків” відбулося 6 бойових зіткнень. 

Ворог завдав в напрямку позицій наших військ 6 авіаційних ударів, використавши 6 КАБів та 11 некерованих авіаційних ракет. Окупанти також завдали 34 удари дронами-камікадзе та 468 разів обстріляли позиції Сил оборони України. 

Протягом поточної доби уже відбулося 5 бойових зіткнень, 4 з яких ще тривають. 

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 105 осіб. 

Також ворог втратив знищеними та пошкодженими 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк
  • 10 артилерійських систем,
  • 7 автомобілів, 
  • 5 одиниць спеціальної техніки, 
  • 17 БпЛА.

Українськими бійцями знищено: 

  • 67 укриттів особового складу противника,  
  • 1 пункт зберігання боєприпасів, 
  • 1 стартовий майданчик БпЛА. 

Нагадаємо, у Харківській області ситуація залишається складною. Найбільшу активність армія РФ проявляє у районі Вовчанська, де загарбники готуються проводити нові штурми.

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