З території Росії окупанти обстріляли Вовчанськ вогнеметною системою “Солнцепьок”

У Вовчанську ворог веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста.
Російська окупаційна армія завдала удару по місту Вовчанську на Харківщині, застосувавши важку вогнеметну систему ТОС-1А (“Солнцепьок”) з району населеного пункту Шебекино Бєлгородської області РФ.
Про це повідомили у суботу, 3 серпня, в офіційному Telegram-каналі оперативно-тактичного угруповання "Харків".
У повідомленні йдеться, що у Вовчанську ворог веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста.
У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заходи логістичного забезпечення, провів розподіл та розосередження особового складу на бойових позиціях, активізував проведення повітряної розвідки за допомогою БпЛА.
“Під час перегрупування окупантів у прикордонних районах РФ поблизу населеного пункту Сотницький Козачок Силами оборони України завдано вогневе ураження по особовому складу противника”, - повідомили в ОТУ “Харків”.
Загалом протягом минулої доби у зоні відповідальності ОТУ “Харків” відбулося 6 бойових зіткнень.
Ворог завдав в напрямку позицій наших військ 6 авіаційних ударів, використавши 6 КАБів та 11 некерованих авіаційних ракет. Окупанти також завдали 34 удари дронами-камікадзе та 468 разів обстріляли позиції Сил оборони України.
Протягом поточної доби уже відбулося 5 бойових зіткнень, 4 з яких ще тривають.
Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 105 осіб.
Також ворог втратив знищеними та пошкодженими 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк
- 10 артилерійських систем,
- 7 автомобілів,
- 5 одиниць спеціальної техніки,
- 17 БпЛА.
Українськими бійцями знищено:
- 67 укриттів особового складу противника,
- 1 пункт зберігання боєприпасів,
- 1 стартовий майданчик БпЛА.
Нагадаємо, у Харківській області ситуація залишається складною. Найбільшу активність армія РФ проявляє у районі Вовчанська, де загарбники готуються проводити нові штурми.
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