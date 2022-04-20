З території Росії Сумську область обстріляли з "Градів", Чернігівську – з мінометів, – Держприкордонслужба

З території Росії Сумську область обстріляли з "Градів", Чернігівську – з мінометів, – Держприкордонслужба

В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей прикордонники разом із ЗСУ вже вийшли до прикордонних підрозділів та інших місць дислокації.

А далі по лінії державного кордону – у пункти пропуску. Загалом протяжність державного кордону в цих трьох областях – 1200 кілометрів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу в Медіацентрі "Україна".

"Проводяться заходи з розвідки місцевості у прикордонні, інженерного облаштування, створюються опорні пункти, пункти спостереження та контрольні пости, а також інші визначені місця для несення служби прикордонниками. Класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування місцевості, роботи ДРГ та обстрілів з суміжної сторони", – зазначив він.

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За словами Демченка, наряди прикордонників вже фіксували, як з території Росії з "Градів" обстрілювали територію Сумської області, а з мінометів – Чернігівської.

"Ворог в один з днів тричі вів мінометний вогонь по території Чернігівської області навпроти державного кордону. Снаряди влучали поряд з населеним пунктом Синьківка, над місцевістю постійно кружляв ворожий безпілотник. На напрямку Синьківки прикордонний наряд виявив групу осіб зі зброєю, яка намагалась потрапити на територію України. По невідомих було відкрито вогонь, після чого вони відійшли. Розвідувально-пошукові групи на Чернігівщині продовжують виявляти схрони зі зброєю, боєприпасами та снарядами, що були залишені військовослужбовцями російської федерації", – сказав він.

Речник Держприкордонслужби також додав, що по той бік українського кордону на окремих напрямках навпроти Чернігівської та Сумської областей ворог проводить інженерне облаштування позицій та спостережних постів. У російському прикордонні відзначаються окремі переміщення військової техніки.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що "повітряний парк ЗСУ дещо збільшився".

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