З тимчасово окупованих районів Харківщини евакуювали понад 750 людей - Синєгубов

З тимчасово окупованих районів Харківської області вдалось евакуювати 753 осіб.
Серед врятованих жителів Харківщини є 163 дітей. Їм уже надають медичну та психологічну допомогу.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У співпраці з волонтерами, рятувальниками та правоохоронцями провели чергову евакуацію з тимчасово окупованих територій. Цього разу з окупації вдалося вивезти 753 людини, в тому числі 163 дитини. Крім того серед евакуйованих було 9 людей з інвалідністю. Зараз всі вони перебувають у безпеці", - повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, у Харкові затримали псевдоволонтерку, яка вкрала продукти харчування та годувала родичів.
Читайте також:
- У Харкові з-під завалів багатоповерхівки дістали трьох людей
- Росія ракетою зруйнувала багатоповерхівку в центрі Харкова: з'явилися фото
- Окупанти вранці атакували центр Харкова і розбомбили житлову багатоповерхівку: перші деталі