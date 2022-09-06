З тимчасово окупованих районів Харківщини евакуювали понад 750 людей - Синєгубов

Серед врятованих жителів Харківщини є 163 дітей. Їм уже надають медичну та психологічну допомогу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У співпраці з волонтерами, рятувальниками та правоохоронцями провели чергову евакуацію з тимчасово окупованих територій. Цього разу з окупації вдалося вивезти 753 людини, в тому числі 163 дитини. Крім того серед евакуйованих було 9 людей з інвалідністю. Зараз всі вони перебувають у безпеці", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові затримали псевдоволонтерку, яка вкрала продукти харчування та годувала родичів.

Читайте також: