З тимчасово окупованих територій повернули двох студентів Маріупольського будівельного коледжу

З тимчасово окупованих територій повернули двох підлітків, які є студентами Маріупольського будівельного коледжу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Вчора (ред. - 7 червня) повернули з тимчасово окупованих територій двох підлітків: Івана Матковського та Максима Бойка. Обидвоє є студентами Маріупольського будівельного коледжу. Трішки втомлені, але зараз вони в безпеці", - написала вона.

Верещук також подякувала їхньому опікуну Антону Білаю за наполегливість у визволенні хлопців. Також за допомогу вона подякувала Міжнародному Комітету Червоного Хреста та благодійному фонду "СОС Дитячі Містечка".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 105-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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