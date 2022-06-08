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З тимчасово окупованих територій повернули двох студентів Маріупольського будівельного коледжу

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З тимчасово окупованих територій повернули двох студентів Маріупольського будівельного коледжу

Фото: Ірина Верещук

З тимчасово окупованих територій повернули двох підлітків, які є студентами Маріупольського будівельного коледжу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Вчора (ред. - 7 червня) повернули з тимчасово окупованих територій двох підлітків: Івана Матковського та Максима Бойка. Обидвоє є студентами Маріупольського будівельного коледжу. Трішки втомлені, але зараз вони в безпеці", - написала вона.

Верещук також подякувала їхньому опікуну Антону Білаю за наполегливість у визволенні хлопців. Також за допомогу вона подякувала Міжнародному Комітету Червоного Хреста та благодійному фонду "СОС Дитячі Містечка".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 105-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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