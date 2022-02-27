З трьох напрямків ворог намагається зайти до Києва: тривають бої

Ірпінь зупинив техніку і відбив місто.

Бої тривають в районах Ірпеня, із Житомирського напрямку, а також на під'їздах до Дарницького району.

Так місцеві повідомляють про обстріл сіл, що зовсім поряд із в’їздом до Києва - Гореничів та Стоянки, що на Житомирському напрямку. Годину тому почалися потужні обстріли, їм передували не такі інтенсивні, але вже тоді вони завдали шкоди місцевим хатам.

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Повідомляють про спалену техніку на Борипільській трасі. Місцеві зафіксували на відео

На території Прирпення та Бучі ведуться важкі бої з окупантами, ворог намагається прорватися у Святошинський район Києва. Свідки кажуть, що нібито техніка із 20 одиниць прорвалась в районі Ірпеня по залізничному мосту, бо автомобільний був зруйнований. Мер Ірпеня підтвердив, що українські військові відбили місто.