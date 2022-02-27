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З трьох напрямків ворог намагається зайти до Києва: тривають бої

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З трьох напрямків ворог намагається зайти до Києва: тривають бої

Обстріл будинків на Житомирській трасі

Ірпінь зупинив техніку і відбив місто.

Бої тривають в районах Ірпеня, із Житомирського напрямку, а також на під'їздах до Дарницького району.

Так місцеві повідомляють про обстріл сіл, що зовсім поряд із в’їздом до Києва - Гореничів та Стоянки, що на Житомирському напрямку. Годину тому почалися потужні обстріли, їм передували не такі інтенсивні, але вже тоді вони завдали шкоди місцевим хатам.

Повідомляють про спалену техніку на Борипільській трасі. Місцеві зафіксували на відео

На території Прирпення та Бучі ведуться важкі бої з окупантами, ворог намагається прорватися у Святошинський район Києва. Свідки кажуть, що нібито техніка із 20 одиниць прорвалась в районі Ірпеня по залізничному мосту, бо автомобільний був зруйнований. Мер Ірпеня підтвердив, що українські військові відбили місто.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

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