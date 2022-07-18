З трьох танків можна зібрати один більш-менш робочий: чому в РФ дістають з резервів радянську техніку

Експерти проаналізували, навіщо росіяни розконсервовують радянську техніку та як це вплине на перебіг війни.

У Росії дістають з резервів техніку радянських часів для застосування у війні проти України. В РФ йде масова розконсервація величезних запасів танків на місцевих базах зберігання.

Про це пише "РКБ-Україна".

В хід йдуть застарілі Т-62, і навіть, Т-55. Головною проблемою у такому рішенні для Росії є те, що технічний стан військової техніки залишається під великим питанням. Однак з трьох танків, які перебувають на зберіганні, можна зібрати один більш-менш робочий.

При цьому загальна кількість може вимірюватися тисячами, що в рази перевищує українські запаси.

Військові експерти проаналізували, як застаріла резервна техніка може вплинути на перебіг війни Росії проти України.

Так, за словами Сергія Грабського, перевага кількості техніки у противника може завдати ЗСУ значної шкоди.

"У нашому випадку не йдеться про ефективність, кількісні показники тут переходять у якість. Тобто, грубо кажучи, 10 старих танків мають перевагу над одним сучасним. Якщо танк можна вивести в поле і він буде стріляти, то він все одно буде завдавати нам шкоди", - заявив він.

На думку військового експерта Михайла Жирохова, розконсервація старих радянських танків безпосередньо пов'язана з вербуванням контрактників. В першу чергу тих, хто відслужив за радянських часів або в 90-х. Саме вони і знайомі з такого роду технікою, а перенавчати на більш сучасні машини їх буде довго.

Практично ідентична ситуація і з артилерією. Оскільки окупанти за день вистрілюють до 2 тисяч снарядів, то цілком робочі радянські боєприпаси дозволять росіянам витримувати такий ритм ще досить довго.

"Тому ми і намагаємося знищувати ланцюги поставок, створювати ситуацію, коли РФ не може скористатися своєю перевагою в кількості артилерії, танків, боєприпасів і т.д. тобто ми не можемо ні в якому разі розраховувати, що ми колись досягнемо паритету в кількісному складі, тільки в якісному", - заявив Сергій Грабський.

І ключову роль в цьому відіграватимуть сучасні системи залпового вогню, які Україна отримує від західних союзників. Навіть невелика кількість HIMARSів вже демонструють приголомшливу ефективність.

Якщо запаси російських боєприпасів будуть знищуватися за десятки кілометрів до лінії фронту, перевага в їх загальній кількості військам РФ не допоможе.

Нагадаємо, після потужного удару HIMARS пів тисячі бурятів втекли з України.

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