"З трусами білими виходять до нас": військовий розказав, як "мобіки" масово здаються у полон

Окупанти намагаються заволодіти хоча б якоюсь перевагою після проголошення "ЛДНР" і спроби анексії українських областей, а також масово здаються у полон.

Військовослужбовець батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко розповів, що найважчі бої зараз тривають на Донецькому і Бахмутському напрямку, а у Харківській та Луганській областях нещодавно мобілізовані росіяни масово здаються в полон.

Про це він сказав у ефірі "Апостроф TV".

"В районі Лиману вони зазнають поразки, ми вже заходимо на територію Луганської області", – сказав Лисенко.

За словами військовослужбовця, бойова здатність окупаційної армії погіршується. Якщо у травні вони ще мали перевагу наступу у Сєведоронецьку та Рубіжному, могли маневрувати з ротами снайперів, мінометників та працювали злагоджено, то зараз якісь їхньої співпраці значно погіршилась, хоч кількість обстрілів і не зменшилася.

"Гатять зі всього, просто в нашу сторону, а куди воно летить – немає часу розбиратись", – наголосив військовий.

Водночас військовослужбовці з Харківщини та Луганщини розповідають, що "мобіки" масово здаються у полон.

"Неприємна ситуація, бо ми налаштовані на бій, вбивство ворога, а нам треба бути якоюсь мірою гуманістами для цих так званих бійців із жовтими плямами спереду. Ми не розраховували, що вони будуть здаватись. Ми думали, будемо їх просто вбивати. Ну що з ними робити? Нам тепер треба виділяти охорону, шукати місцину, зв’язуватись із СБУ, передавати їх. Але це вже стає їх традицією, вони по сарафанному радіо передають один одному, як здаватись, що підіймати. Були випадки, з трусами білими виходять до нас, один вийшов із пінопластом, другий із ганчіркою", – розказує військовий.

Лисенко вважає, що згодом окупанти будуть здаватися в полон цілими взводами.

"Зараз буде тенденція – будуть здаватись ротами, взводами, дай Боже, цілими полками та дивізіями. Це буде масово, бо ці люди немотивовані, їх ловили на вулиці. Такі люди не перемагають", – підкреслив він.

Мобілізація в Росії

За даними Генштабу України, від початку повномасштабного вторгнення по 18 жовтня Росія втратила вже 65 850 тис. солдатів на війні проти України.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив так звану "часткову" мобілізацію для поповнення сил армії РФ внаслідок великих втрат в Україні. Росія планувала призвати до окупаційної армії від 300 тисяч до одного мільйона осіб.

17 жовтня стало відомо, що нібито у Москві оголосили про завершення так званої часткової мобілізації.

Як пише видання Bloomberg, багатотисячні втрати на полі бою, залучення додатково 300 000 тис. резервістів до війни, і втеча людей за кордон – призведуть до наймасштабнішої демографічної кризи в Росії.

Російський публіцист Андрій Піонтковський розповів, що мобілізація в Росії погано закінчиться для Путіна. Мобілізовані, яким вдасться вижити на війні можуть підняти збройне повстання, як це було в царській Росії.