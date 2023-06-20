З Угорщини вдалось вивезти трьох полонених воїнів ЗСУ: в МЗС розповіли подробиці

З Угорщини вдалося вивезти трьох полонених воїнів ЗСУ, яких цій державі передала Росія. Вони вже перебувають на території України.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

В МЗС України повідомили, що посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Наразі українські захисники перебувають у безпеці на території України, їм надають усю необхідну допомогу.

"Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії до Угорщини українських захисників", - повідомив Ніколенко.

Полонені воїни ЗСУ в Угорщині: що відомо

РПЦ 8 червня заявила, що нібито за її посередництва Угорщині було передано групу українських військовополонених із Закарпаття.

Після цього Україні вдалося встановити місцезнаходження 11 колишніх військовополонених, які перебували на території сусідньої держави.

В українському МЗС заявили, що Угорщина утримує українських полонених у невідомих місцях та не допускає до них українських дипломатів. Після цього на це відреагували в Єврокомісії, наголошуючи, що Угорщина повинна пояснити ситуацію.

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