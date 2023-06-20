З Угорщини вдалось вивезти трьох полонених воїнів ЗСУ: в МЗС розповіли подробиці

Україна намагається повернути всіх полонених.
З Угорщини вдалося вивезти трьох полонених воїнів ЗСУ, яких цій державі передала Росія. Вони вже перебувають на території України.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
В МЗС України повідомили, що посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Наразі українські захисники перебувають у безпеці на території України, їм надають усю необхідну допомогу.
"Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії до Угорщини українських захисників", - повідомив Ніколенко.
Полонені воїни ЗСУ в Угорщині: що відомо
РПЦ 8 червня заявила, що нібито за її посередництва Угорщині було передано групу українських військовополонених із Закарпаття.
Після цього Україні вдалося встановити місцезнаходження 11 колишніх військовополонених, які перебували на території сусідньої держави.
В українському МЗС заявили, що Угорщина утримує українських полонених у невідомих місцях та не допускає до них українських дипломатів. Після цього на це відреагували в Єврокомісії, наголошуючи, що Угорщина повинна пояснити ситуацію.
Читайте також:
- Маляр повідомила, що ускладнює контрнаступ ЗСУ
- Росія перемістила ракетний комплекс “Бал” до кордону з Україною: що відомо про цю зброю
- Буданов не виключив, що Росія може влаштувати теракт на ЗАЕС