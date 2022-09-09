З України видворили іноземців, які могли загрожувати держбезпеці

З України депортували двох громадян Росії та Румунії, які могли загрожувати державній безпеці.

Про це ТСН.ua повідомили в Службі безпеки України.

Так, раніше судимий 47-річний росіянин, який без відповідних дозвільних документів перебував на території України, намагався потрапити до підрозділів ЗСУ. Однак під час проведених контррозвідувальних заходів правоохоронці встановили, що він був завербований спецслужбами РФ для можливого проведення розвідувально-підривної діяльності.

Також читайте Подоляк розповів, чим обернеться для Кремля падіння Луганська і Донецька

Громадянин Румунії також без дозвільних документів перебував в Україні та входив до складу злочинного угруповання, що становить загрозу держбезпеці. Він був причетний до організації каналу незаконного переправлення іноземців.

Нагадаємо, двох зрадників з Луганщини, які воювали на боці ворога і обстрілювали позиції українських військових, тепер очікує в'язниця. Обох зловмисників було взято в полон під час бойових зіткнень.

Російські нелюди морально вбивають: обстановка на окупованій території - Сергій Зуденков

Читайте також: