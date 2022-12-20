З України виведуть неефективні підрозділи росіян для пресингу "мобіків" в РФ – InformNapalm

Росгвардійців та "кадирівців" виведуть з України до Росії для впливу на мобілізованих.

Підрозділи Росгвардії, які перебували в зоні бойових дій на 2-3 лінії, до лютого 2023 року планують відвести до регіонів Росії, щоб вони виступали силовими загонами у разі акцій непокори нових хвиль мобілізованих росіян.

Про це пише розвідувальна спільнота InformNapalm.

Пресингом "мобіків" також займатимуться "кадирівці".

"В авангарді пресингу ЧМОбіків будуть виступати тік-ток підрозділи Кадирова, бо саме бородатих кадирівців дуже бояться росіяни, а їх ефективність на фронті була практично нульовою – проти українських хаймарсів та артилерії борода і кавказький гонор не працює. До того ж, Кремлю потрібні цепні пси в самій Москві та в регіонах, щоб вгамовувати хоч і слабкі, але неприємні прояви невдоволень військовозобов'язаних", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Росії

У Москві міграційний центр "Сахарово" розміщував у громадському транспорті рекламу служби в російській армії киргизькою, таджицькою та узбецькою мовами. У оголошенні трудовим мігрантам обіцяли спрощене здобуття російського громадянства.

Нещодавно в РФ військовий комісар проговорився, що часткова мобілізація у Росії не закінчена, а призупинена. Також наступного року строки служби в російській армії будуть збільшені до 1,5 року, а потім – до 2 років.

Опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що в Росії обов'язково буде ще одна хвиля мобілізації, адже Путін вирішив затягнути війну і йому потрібно багато "гарматного м'яса". За його словами, мобілізація в РФ не припиняється, хоча зараз, можливо, не така активна фаза – людей не ловлять просто на вулицях.

У Москві мігрантів закликають укладати контракти для участі у війні з Україною.

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