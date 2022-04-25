З України втекло 10 нардепів: Стефанчук повідомив, хто вони і чи каратимуть їх

З України втекло 10 нардепів: Стефанчук повідомив, хто вони і чи каратимуть їх

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що близько 10 народних депутатів втекли за кордон ще до початку повномасштабної війни РФ проти України.

Близько десяти нардепів ще до повномасштабного нападу на Україну виїхали і досі не повернулися. Усі вони переважно є представниками "Опозиційної платформи - За життя".

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "РБК-Україна".

Щодо покарання нардепів-втікачів, то, як поточнив Стефанчук, на жаль, законодавство і Конституція України не передбачають такого покарання.

"Кожен громадянин сам дасть політичну оцінку тим депутатам, які розповідали, що вони за мир або, навпаки, що вони "яструби війни", такі нібито сміливі. А натомість першими втекли з країни. Я переконаний, що таким народним депутатам не має бути місця в наступному парламенті", — сказав він.

Водночас є депутати, які перебувають у відрядженнях та представляють Україну в різних парламентських асамблеях – НАТО, Ради Європи. За словами Стефанчука, на початку війни ВРУ взяла для себе основний принцип: "ми відкидаємо політику і всі працюємо на державу". Він каже, що цього принципу майже вдається дотримуватися.

"Під час воєнних дій інтересу вище державного існувати не може", - зауважив спікер Ради.

Нагадаємо, 14 квітня у Верховній Раді було оголошено про призупинення діяльності парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Вже 21 квітня стало відомо, що народні депутати фракції ОПЗЖ створили у Верховній Раді нову депутатську групу, яка отримала назву "Платформа за життя та мир".

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