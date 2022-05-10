З України за добу виїхало близько 27 тисяч осіб: куди прямують громадяни

Минулої доби кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 52 тисячі осіб.
Також виїхало майже 15 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили в пресслужбі МВС України.
Як повідомляється, з нашої країни 9 травня виїхало близько 27 тисяч осіб — більша частина з них, 15 тисяч, — перетнула кордон з Польщею. Решта українців прослідувала до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
“До України за минулу добу прибули 25 тисяч осіб, з них майже 23 тисячі – українці. Оформлено майже 219 вантажівок з гуманітарною допомогою”, — підкреслили у МВС України.
Нагадаємо, що посольство Греції в Україні повертається до Києва.
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