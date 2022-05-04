З українськими захисниками Маріуполя на "Азовсталі" зник зв'язок – мер

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив 4 травня, що українські військові, які перебувають на заводі "Азовсталь", сьогодні не вийшли на зв'язок.
Ще вчора Бойченко спілкувався з українськими оборонцями Маріуполя.
Про це мер міста заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Нема зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Вчора був зв'язок, а сьогодні немає", – сказав Бойченко, відповідаючи на запитання, яка зараз ситуація в районі "Азовсталі".
Нагадаємо, 3 травня російські окупанти розпочали потужний штурм "Азовсталі" у Маріуполі. Українські оборонці закликали владу втрутитися та розв'язати це питання.
Зазначимо, що протягом 3 травня з "Азовсталі" вдалося евакуювали 156 маріупольців. Проте на території заводу залишаються ще декiлька сотень людей.
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