"З ультиматуму з меседжів почали зникати пункти": Зеленський - про зміну риторики Росії

Президент України Володимир Зеленський розповів, як змінилася риторика країни-агресорки від початку війни допетепер.

Зеленський зазначив, що спочатку вона будувалася не на бажанні домовитися, а ультиматумах.

Про це він заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Спочатку від РФ ми отримали ультиматум, тому що це не про домовленості і переговори. Тому що там написано, що "Україна повинна". Спочатку це був ультиматум. Потім риторика цього ультиматуму почала змінюватися, через об'єднаний наш народ і нашу державу, яка це продемонструвала за декілька днів війни. І ми побачили, що з ультиматуму з меседжів РФ кудись почали зникати пункти.

Потім почались перемовини наших підгруп і які прийшли до того, що було підготовлено комюніке в Туреччині, на яке наскільки мені відомо РФ спочатку позитивно реагувала, а потім вони отримали всередині держави високий рівень критики. Виявилось, що влада так промила мозок людям, що сама не очікувала, що натворила. Вони ненависть до України зробили своїми руками завдяки ЗМІ. І потім, я думаю, що вони самі були здивовані рівнем ненависті до України. І тоді вони передали скажімо так, відповіді на наше комюніке. З цими відповідями наші групи працюють. Я думаю, що найактуальніші питання - це гарантії безпеки і нейтральність, доля Донбасу і Криму. Я вважаю, що більше питань не існує. Всі інші - це політичні понти", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Подоляк заявив, що у разі появи можливості проведення переговорів на рівні президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, про це обов’язково стане відомо публічно.

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