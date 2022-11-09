"З урахуванням нинішніх реалій": у Лаврова заявили про готовність РФ до переговорів з Україною

Захарова каже, що переговори повинні відбутися з урахуванням ситуації, яка складається зараз.

Росія готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

З також заявою виступила представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова 9 листопада.

"РФ готова вести переговори з Україною з урахуванням реалій, які складаються зараз", - заявила речниця путінської дипломатії.

Представниця держави-агресорки за звичною методичкою Кремля заявила, що буцімто РФ ніколи не відмовлялася від переговорів і є, мовляв, відкритою до діалогу.

До слова, одразу після повномасштабного вторгнення РФ, 25 лютого, Захарова стверджувала, що організація переговорів із Києвом не скасовує реалізації мети так званої "спеціальної військової операції". Своєю чергою, речник Путіна неодноразово повторював Кремлівську вимогу про "закріплення за Україною статусу нейтральної демілітаризованої держави".

Сам же Путін переконує, що нібито готовий до діалогу, і останнім часом усіляко схиляє до цього Київ, але диктатор заявляє, що не буде обговорювати повернення незаконно захоплених окупантами українських територій.

Переговори з РФ

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що можливість діалогу може бути тільки тоді, коли окупанти вийдуть з українських територій. Крім того, українська сторона ще до 24 лютого неодноразово закликала Росію до діалогу. Утім, росіяни вигадували постійно нові відмовки і висували різні умови.

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Вже в листопаді президент Володимир Зеленський назвав п'ять умов, за яких можливі переговори з Кремлем: відновлення територіальної цілісності; повага до Статуту ООН; відшкодування всіх збитків, завданих війною; покарання кожного військового злочинця; гарантії, що вторгнення не повториться.

Тим часом експерти Інституту вивчення війни вважають, що Путін все ще не готовий закінчувати війну і сідати за стіл переговорів. Диктатор досі сподівається досягнути своїх цілей, заради яких він розпочав війну.

А представник Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що заяви керівництва Росії про начебто готовність до переговорів залишаються голослівними. Щоб продемонструвати свою готовність і здатність вести добросовісний діалог росіянам, насамперед, треба припинити бомбардування України.

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