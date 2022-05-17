З в'язниць на фронт пішло понад 360 осіб: Малюська розповів, що буде з помилуваними після війни

З в'язниць на фронт пішло понад 360 осіб: Малюська розповів, що буде з помилуваними після війни

В Україні вже відбулося три хвилі помилувань осіб, які виявили бажання піти захищати Україну від російської агресії.

У рамках цих хвиль з місць позбавлення волі було звільнено 363 людини.

Про це 17 травня повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

"363 особи були звільнені з місць позбавлення волі. Такому звільненню передувала тривала процедура оцінки. Ми випускали лише тих, де переконалися, що такі особи не становлять небезпеку для суспільства і там, де дійсно була можливість задіяти їх у обороні нашої держави", - розповів він.

Очільник Мін'юсту зазначив, що не обійшлося і без курйозів. Декілька осіб, які написали заяви на помилування та хотіли піти на фронт, коли вийшли і побачили бусик тероборони, який за ними приїхав, - одразу передумали. "Це були одиничні випадки. Усі інші опинилися у рядах ЗСУ або територіальної оборони і захищають нашу державу", - наголосив Малюська.

Він також повідомив, що після закінчення війни повертати помилуваних до в'язниці не будуть.

"Єдине що - у нас немає домоклового меча над їхньою головою, якщо раптом війна закінчується чи строк контракту - то ви повернетеся до в'язниці. Як правило, це стосувалося тих осіб, строк відбування покарання яких був на завершальному етапі. Тому повертати їх назад немає сенсу, оскільки вони точно втратили суспільну небезпеку", - додав міністр та сказав, що наразі потреби у четвертій хвилі помилування немає, таких запитів від ЗСУ не надходило.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 83-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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