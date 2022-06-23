З великими втратами ворог відійшов: Генштаб повідомив про запеклі бої на Новопавлівському напрямку

Росіяни задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне.
На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Російська армія завдала авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко.
"Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти", - зазначило командування ЗСУ.
Також там повідомили, що для виявлення слабких місць в обороні ЗСУ окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне.
"Українські воїни їх успішно виявили - з великими втратами ворог відійшов", - передає Генштаб.
Нагадаємо, що ЗСУ зупинили наступ РФ біля південної околиці Лисичанська.
Читайте також: