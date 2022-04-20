З "віджатої" у ворога техніки на Сумщині робитимуть "їжаки" та укріплення для ЗСУ

З "віджатої" у ворога техніки на Сумщині робитимуть "їжаки" та укріплення для ЗСУ

На Сумщині збирають спалену та підбиту ворожу техніку, з якої збираються робити протитанкові "їжаки" та укріплення.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький каже, що решту розбитої російської техніки віддадуть на металобрухт.

Про це він сказав під час телемарафону.

"Відучора (19 квітня ред.) на Сумщині почали централізовано збирати спалену та підбиту ворожу техніку", — повідомив Живицький.

За його словами, ці машини знадобляться для виготовлення протитанкових "їжаків" та об’єктів укріплення.

"Окрім цього, "віджата" чи підбита техніка окупантів – це ще й металобрухт, який завжди знадобиться в господарстві", — очільник ОВА.

Нагадаємо, у Запорізькій області українські морські піхотинці вполювали ворожого розвідника-корегувальника. Група наших воїнів висунулася перевірити, наскільки добре відпрацювали по російських панцерниках артилеристи, а повернулись із завдання з літаком за плечима.

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