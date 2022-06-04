З високою точністю вражають цілі: самохідні гаубиці М109А3 від Норвегії вже на передовій - Залужний (фото)

З високою точністю вражають цілі: самохідні гаубиці М109А3 від Норвегії вже на передовій - Залужний (фото)

Вояки ЗСУ з легкістю за один тиждень опанували М109А3.

Самохідні гаубиці М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже на передовій, з високою точністю вражають цілі та знищують ворога.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

"Як відзначають мої артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, - те, що вони зроблені для людей. Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів - кермо, замість механічної - коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував. Солдати раділи навіть таким простим елементам, як наварені по краям башні кошики для особистих речей", - пояснив він.

Стосовно технічних характеристик, як зазначив головнокомандувач ЗСУ, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах.

Вояки ЗСУ з легкістю за один тиждень опанували М109А3.

"Щиро вдячний норвезькому народу за дієву допомогу! Розраховую на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат. Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора", - резюмував Залужний.

Нагадаємо, українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

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