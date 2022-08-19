З війни в Україні намагаються втекти 700 російських контрактників з 64-ї бригади, що коїла звірства в Бучі

Звільнитися з військової служби та залишити Україну намагаються близько 700 російських контрактників з 64-ї мотострілецької бригади, яка коїли звірства на Київщині, зокрема в Бучі.

Проте наразі окупанти не вдається цього зробити.

Про це повідомляє видання "Важные истории"

Так, автори матеріалу посилаються на самих бійців 64-ї бригади. Вони розповіли, що командування відмовляється виводити з України навіть тих військових, у яких ще у травні закінчився контракт із армією. Тож деякі контрактники просто тікають та їдуть до частини за власні гроші. А вже на місці пишуть заяви на звільнення зі служби.

Окрім того, бійців бригади намагаються утримати на службі обіцянками підвищити платню від 90 до 120 тис. руб.на місяць.

Так, один зі співрозмовників видання поскаржився на неможливість виїхати з України.

"Нереально, скрізь блокпости. Відмовники, які виїжджали, їм підписував рапорт заступник командувача, а наше командування не підписує. Командуванню просто на*** на всіх військовослужбовців", – розповів боєць.

Також члени 64-ї бригади підтвердили, що причетні до вбивств мирних жителів України. За їхніми словами, виконували наказ комбрига Азатбека Омурбекова. Одне з джерел видання повідомило, що російські військові за наказом розстріляли від трьох до чотирьох авто з цивільними.

Водночас в Авдіївці російське командування не лише віддавало накази про вбивство мирних жителів, а й активно грабувало будинки місцевих. Наприклад, заступник командира по тилу В'ячеслав Клобуков вкрав сервіз, "щоб командування їло з гарного посуду". Йдеться також про вкрадені у місцевих холодильники, ноутбуки і навіть столи та стільці.

Командування 64-ї бригади також доповідало вищому керівництву спотворені дані про начебто успіхи на лінії фронту. Окрім того, під час обстрілів командири змушували російських солдатів позувати для фотозвітів на тлі бойових машин.

Нагадаємо, як повідомили західні аналітики, за погодженням Кремля могла бути знищена 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії, причетна до воєнних злочинів на Київщині.

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