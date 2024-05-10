З прикордоння на Харківщині вивозять населення: що відомо, та де оголосили евакуацію

З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.

Про це повідомив голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі у коментарі "Громадському радіо".

"Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих, у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів", – розповів очільник адміністрації.

Евакуація відбувається тому, що наразі російська окупаційна армія масовано обстрілює місто. Місцеві кажуть, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно перебувати. Від третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють.

Інформації щодо загиблих та поранених унаслідок обстрілів російськими окупантами Вовчанська поки немає, є дані про масовані руйнування.

Нагадаємо, вдень 10 травня у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Мапа тривог станом на 10 травня / Фото: alerts.in.ua

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