З яких країн ЄС виїжджають українські біженці – дані Євростату

У європейських країнах знижується кількість біженців з України, які користуються тимчасовим захистом.

Кількість українських біженців, які перебувають у країнах Євросоюзу становить 4,3 млн осіб. Проте за січень 2024 року кількість людей з України із тимчасовим захистом у ЄС знизилась на 9100 осіб.

Про це повідомляє статистична організація Європейської Комісії (Євростат).

Так, найбільше українських біженців станом на 31 січня 2024 року приймали:

Німеччина (1 270 150 осіб, 29,5% від загальної кількості у ЄС);

Польща (951 560; 22,1%);

Чехія (381 190; 8,9%).

Водночас у січні стало менше українців із тимчасовим захистом у таких країнах ЄС як:

Італія (-18 125 осіб; -11,2%);

Польща (-3 235; -0,3%);

Естонія (-225; -0,6%);

Франція (-205; - 0,3%);

Люксембург (-10; -0,2%).

Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 46,1%, діти – 33,2%, а дорослі чоловіки – 20,7%.

Нагадаємо, одна із країн ЄС зобов'яже українських біженців сплачувати по 350 євро.

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