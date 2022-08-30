З яких областей до Європи найбільше виїхало українців і яку вони мають кваліфікацію: результати опитування

Cеред повнолітніх громадян України, які після початку повномастабної російського вторгнення виїхали за кордон, провели опитування.

Опитування показало, що переважна більшість (65%) біженців прибули до країни теперішнього перебування у березні цього року, а загалом від початку війни до кінця квітня — 84%. Переважна більшість українських біженців - це висококваліфіковані фахівці (30%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

"Переважна більшість (65%) біженців прибули до країни теперішнього перебування у березні цього року, а загалом з початку війни до кінця квітня — 84%. Серед біженців переважають жінки (93%). Найбільші вікові групи респондентів становлять люди віком від 30 до 39 років (42%) та від 40 до 49 років (29%). 83% біженців — люди з вищою або незакінченою вищою освітою", - йдеться в дослідженні.

Серед опитаних найбільше - висококваліфікованих фахівців (30%), керівників підприємств та їхніх підрозділів (14%), підприємців (14%), кваліфікованих робітників (12%), домогосподарок (11%).

За результатами опитування, 74% українців відповіли, що перебувають за кордоном з дітьми, 4% — з онуками, 23% — з чоловіком чи дружиною, 17% — зі своїми батьками або батьками чоловіка чи дружини, 9% — з іншими родичами, 4% — з друзями чи знайомими, 11% — самі.

90% опитаних біженців до війни мешкали у містах, 10% — у селах. Найбільше (45%) біженців виїхали після початку війни з центральних областей України (переважно це жителі Києва (23% усіх опитаних) та Київської області (9%)), 31% — зі східних областей, 16% — з південних областей і 8% — із західних областей.

Також 4,5% опитаних повідомили, що їхнє житло після початку воєнних дій було повністю зруйноване, 8% — що воно постраждало, але може бути відновлене (відремонтоване), 7% не знають, чи постраждало їх житло чи якою мірою постраждало.

Найчастіше про руйнування житла повідомляють біженці зі Східного регіону. Серед них 12% зазначили, що їх житло було повністю зруйноване, 11% — що воно постраждало, але може бути відновлене (відремонтоване), 11% не знають, чи постраждало їх житло чи якою мірою постраждало.

Також читайте У Чехії українських біженців залишили без безоплатного медичного страхування

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова від 20 липня до 25 серпня 2022 року. Респонденти відбиралися методом "снігової кулі" та через розміщення звернень стосовно участі в опитуванні у Facebook-групах, що об’єднують представників української спільноти та біженців в різних країнах (методом "self selected sample").

Були опитані 511 біженців у 30 країнах. Найбільше серед опитаних біженців, що перебували на території Польщі (110 осіб) та Німеччини (85 осіб). 231 особа була опитана в інших країнах Європейського Союзу, 63 особи — в країнах поза ЄС (Молдова, Туреччина, Швейцарія, Велика Британія, США, Ізраїль).

Нагадаємо, 18 тисяч гривень зможуть отримати українці, які повертаються з-за кордону.

Читайте також: