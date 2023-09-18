Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

З якими хворобами беруть до армії: у списку діабет, гепатит, деменція, безсимптомний ВІЛ

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
863
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З якими хворобами беруть до армії: у списку діабет, гепатит, деменція, безсимптомний ВІЛ

З якими хворобами можуть мобілізувати

Міноборони оновила список хвороб, із якими можна бути мобілізованим

Як відомо, Міністерством оборони Наказом № 490 Україні внесені зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України та розкладу хвороб у ньому.

Відповідно Наказу збільшилася кількість захворювань, при яких під час воєнного стану можуть мобілізувати.

Мобілізації  тепер підлягають особи із наступними діагнозами:

  • клінічно вилікований туберкульоз,
  • вірусні гепатити з незначним порушенням функцій — усі форми гепатитів,
  • безсимптомний ВІЛ,
  • повільно прогресувальні та не прогресувальні з незначними порушеннями функцій хвороби крові (анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки),
  • хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій: хвороби щитоподібної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз,
  • легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки: деменція, амнестичні синдроми, розлади особистості й поведінки внаслідок ураження головного мозку,
  • невротичні хвороби, пов’язані зі стресом, і соматоморфні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах (нав’язливі стани, неврастенія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія),
  • повільно прогресувальні хвороби центральної нервової системи (наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія),
  • епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії (мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний біль голови, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну).

Які рішення можуть приймати ВЛК

Згідно з наказом № 490, ВЛК приймають такі постанови:

  • придатний до військової служби,
  • тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування у (вказати заклад охорони здоров’я (установу) та орієнтовний строк лікування),
  • потребує направлення на додаткове медичне обстеження та проведення повторного медичного огляду (зазначити дату проведення медичного огляду),
  • непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час,
  • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Постанова ВЛК вноситься до облікової картки призовника (картки медичного огляду призовника на збірному пункті) та оформляється довідкою ВЛК.  Довідка ВЛК з постановою про непридатність (тимчасову непридатність) призовника до військової служби, зберігається в особовій справі призовника.

За словами представника Командування Медичних сил ЗСУ підполковника медичної служби Дмитро Мірошниченко,  людину з певним захворюванням можуть мобілізувати у випадку, якщо захворювання перебуває в довготривалій ремісії (3−5 років), і це підтверджується лабораторним дослідженням, якщо стан здоров’я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов’язки. У таких випадках буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення — придатний чи непридатний за певною обліково-військовою спеціальністю. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
863
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація