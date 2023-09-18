З якими хворобами беруть до армії: у списку діабет, гепатит, деменція, безсимптомний ВІЛ

Міноборони оновила список хвороб, із якими можна бути мобілізованим
Як відомо, Міністерством оборони Наказом № 490 Україні внесені зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України та розкладу хвороб у ньому.
Відповідно Наказу збільшилася кількість захворювань, при яких під час воєнного стану можуть мобілізувати.
Мобілізації тепер підлягають особи із наступними діагнозами:
- клінічно вилікований туберкульоз,
- вірусні гепатити з незначним порушенням функцій — усі форми гепатитів,
- безсимптомний ВІЛ,
- повільно прогресувальні та не прогресувальні з незначними порушеннями функцій хвороби крові (анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки),
- хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій: хвороби щитоподібної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз,
- легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки: деменція, амнестичні синдроми, розлади особистості й поведінки внаслідок ураження головного мозку,
- невротичні хвороби, пов’язані зі стресом, і соматоморфні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах (нав’язливі стани, неврастенія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія),
- повільно прогресувальні хвороби центральної нервової системи (наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія),
- епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії (мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний біль голови, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну).
Які рішення можуть приймати ВЛК
Згідно з наказом № 490, ВЛК приймають такі постанови:
- придатний до військової служби,
- тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування у (вказати заклад охорони здоров’я (установу) та орієнтовний строк лікування),
- потребує направлення на додаткове медичне обстеження та проведення повторного медичного огляду (зазначити дату проведення медичного огляду),
- непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час,
- непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
Постанова ВЛК вноситься до облікової картки призовника (картки медичного огляду призовника на збірному пункті) та оформляється довідкою ВЛК. Довідка ВЛК з постановою про непридатність (тимчасову непридатність) призовника до військової служби, зберігається в особовій справі призовника.
За словами представника Командування Медичних сил ЗСУ підполковника медичної служби Дмитро Мірошниченко, людину з певним захворюванням можуть мобілізувати у випадку, якщо захворювання перебуває в довготривалій ремісії (3−5 років), і це підтверджується лабораторним дослідженням, якщо стан здоров’я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов’язки. У таких випадках буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення — придатний чи непридатний за певною обліково-військовою спеціальністю.
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