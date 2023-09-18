З якими хворобами беруть до армії: у списку діабет, гепатит, деменція, безсимптомний ВІЛ

Як відомо, Міністерством оборони Наказом № 490 Україні внесені зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України та розкладу хвороб у ньому.

Відповідно Наказу збільшилася кількість захворювань, при яких під час воєнного стану можуть мобілізувати.

Мобілізації тепер підлягають особи із наступними діагнозами:

клінічно вилікований туберкульоз,

вірусні гепатити з незначним порушенням функцій — усі форми гепатитів,

безсимптомний ВІЛ,

повільно прогресувальні та не прогресувальні з незначними порушеннями функцій хвороби крові (анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки),

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій: хвороби щитоподібної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз,

легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки: деменція, амнестичні синдроми, розлади особистості й поведінки внаслідок ураження головного мозку,

невротичні хвороби, пов’язані зі стресом, і соматоморфні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах (нав’язливі стани, неврастенія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія),

повільно прогресувальні хвороби центральної нервової системи (наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія),

епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії (мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний біль голови, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну).

Які рішення можуть приймати ВЛК

Згідно з наказом № 490, ВЛК приймають такі постанови:

придатний до військової служби,

тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування у (вказати заклад охорони здоров’я (установу) та орієнтовний строк лікування),

потребує направлення на додаткове медичне обстеження та проведення повторного медичного огляду (зазначити дату проведення медичного огляду),

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час,

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Постанова ВЛК вноситься до облікової картки призовника (картки медичного огляду призовника на збірному пункті) та оформляється довідкою ВЛК. Довідка ВЛК з постановою про непридатність (тимчасову непридатність) призовника до військової служби, зберігається в особовій справі призовника.

За словами представника Командування Медичних сил ЗСУ підполковника медичної служби Дмитро Мірошниченко, людину з певним захворюванням можуть мобілізувати у випадку, якщо захворювання перебуває в довготривалій ремісії (3−5 років), і це підтверджується лабораторним дослідженням, якщо стан здоров’я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов’язки. У таких випадках буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення — придатний чи непридатний за певною обліково-військовою спеціальністю.

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