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З якими хворобами хребта, опорно-рухового апарату не мобілізують під час воєнного стану

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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З якими хворобами хребта, опорно-рухового апарату не мобілізують під час воєнного стану

Хвороби хребта з якими не беруть в армію

Які хвороби хребта роблять особу непридатною до військової служби у воєнний час, читайте в матеріалі ТСН.ua

Придатність призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних до військової служби визначає військово-лікарняна комісія (ВЛК), яку в обов'язковому порядку повинний пройти будь-який призовник.  

Саме  військово-лікарняна комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання. 

ВЛК  може визнати військовозобов’язаного:

  • Придатним до військової служби.
  • Тимчасово непридатним до військової служби.
  • Обмежено непридатним до військової служби
  • Непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. 

Перелік хвороб, які звільняють від мобілізації та проходження військової служби наведений у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України 

Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації

  • Хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54.
  • Кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта.
  • Спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії.
  • Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32.
  • Переломи хребта на будь-якому рівні.
  • Перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска.
  • Розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку.
  • Прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць.
  • Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць.
  • Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю.
  • Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.
  • Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Звільняють від мобілізації тяжкі форми артритів, які впливають на опорно-рухову систему людини: 

  • Важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії.
  • Ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.

Не призвуть громадян з важкою формою набутих деформацій та дефектів пальців, стопи, кінцівок, важкою плоскостопістю, фібробластичними порушеннями, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій. На службу до армії також не потраплять громадяни з ампутованими кінцівками до певного рівня.

Якщо особа має  значні порушення хребта, важкі форми перелічених хвороб, її визнають непридатною до військової служби, якщо помірні -- її можуть визнати придатною чи тимчасово непридатною  до служби.

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Дата публікації
Перегляди
533
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