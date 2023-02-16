З якими хворобами хребта, опорно-рухового апарату не мобілізують під час воєнного стану

Які хвороби хребта роблять особу непридатною до військової служби у воєнний час, читайте в матеріалі ТСН.ua

Придатність призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних до військової служби визначає військово-лікарняна комісія (ВЛК), яку в обов'язковому порядку повинний пройти будь-який призовник.

Саме військово-лікарняна комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання.

ВЛК може визнати військовозобов’язаного:

Придатним до військової служби.

Тимчасово непридатним до військової служби.

Обмежено непридатним до військової служби

Непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Перелік хвороб, які звільняють від мобілізації та проходження військової служби наведений у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України

Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації

Хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54.

Кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта.

Спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії.

Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32.

Переломи хребта на будь-якому рівні.

Перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска.

Розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку.

Прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць.

Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць.

Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю.

Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.

Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Звільняють від мобілізації тяжкі форми артритів, які впливають на опорно-рухову систему людини:

Важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії.

Ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.

Не призвуть громадян з важкою формою набутих деформацій та дефектів пальців, стопи, кінцівок, важкою плоскостопістю, фібробластичними порушеннями, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій. На службу до армії також не потраплять громадяни з ампутованими кінцівками до певного рівня.

Якщо особа має значні порушення хребта, важкі форми перелічених хвороб, її визнають непридатною до військової служби, якщо помірні -- її можуть визнати придатною чи тимчасово непридатною до служби.

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