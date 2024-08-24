З якого напрямку фронту в Україні росіяни перекидають війська до Курської області: дані ISW

Американський інститут вивчення війни вважає, що російські окупанти перекидають війська із півночі Харківської області, щоб унеможливити просування ЗСУ на Курщині.

Про це йдеться у повідомленні ISW.

За даними аналітиків, окупанти готові пожертвувати своєю наступальною операцією на Харківщині, щоб зупинити просування ЗСУ на Курщині.

"ISW спостерігав значні передислокації елементів Північного угруповання військ (яке відповідає за Харківський напрямок) до Курської області, що свідчить про те, що російське військове командування вирішило, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою, щоб належним чином відповісти на українське вторгнення в Курській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що ЗСУ поступово витискають росіян з Харківщини.

Також Жорін розповів про деталі наступу Третьої штурмової на Харківщині.

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