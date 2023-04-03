З якого напрямку окупанти найчастіше запускають "шахеди": у Повітряних силах відповіли

Ворог все частіше атакує територію України за допомогою "шахедів" з північного напрямку.

Російські окупанти найчастіше запускають дрони-каміказде для ударів по Україні саме з північного напрямку.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Зазвичай це Брянська область, район аеродрому Сеща. Запускається невеликими партіями по 10-15 БПЛА цього типу. Так вони виявляють слабкі місця нашої ППО завдяки різним джерелам і виснажують нашу ППО, бо ми витрачаємо на них зенітні ракети", – сказав він.

За словами Ігната збиванням безпілотників займаються мобільні вогневі групи, у яких на озброєнні перебувають зенітні гармати та ПЗРК. Водночас, збивати цілі вночі дуже складно.

Тому на озброєння мобільних груп від держави та волонтерів мобільним групам надходять прилади нічного бачення, тепловізори та прожектори, які допомагають їм у роботі. Проте основою для збивавання цілей мають бути ракети, що мають радіолокаційну прив'язку, додав Ігнат.

Раніше у ЗСУ прокоментували нічну атаку дронами-камікадзе 31 березня і заяіили, що окупанти змістили свій акцент на північ країни.

Нагадаємо, що командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв назвав найефективнішу зброю проти іранських “шахедів”.

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