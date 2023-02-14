З якою метою Росія почала запускати по Україні повітряні кулі і чи становлять вони небезпеку: відповідь експерта

Останнім часом у небі над Україною фіксують повітряні кулі з відбивачами, які запускає Росія. Противник застосовує їх, щоб вони імітували хибні повітряні цілі, аби в такий спосіб виявити позиції української ППО.

Про це 24 каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко.

Він додав, що повітряні кулі використовувалися ще під час Другої світової війни.

"Це така військова хитрість. Куля імітує велику повітряну ціль. Коли система ППО, наприклад, радіолокаційна станція, бачить цю ціль, то розуміє, що це не ракета і не літак. Це ціль, яка рухається із невеликою швидкістю", – сказав він.

Він пояснив, що коли активізуються українські радіолокаційні станції, то окупанти можуть зафіксувати їхнє розміщення. За його словами, повітряні кулі можна легко виявляти через оптичний канал та збивати їх.

"Наші військові знають, як цьому протидіяти. А для того, щоб вони не літали в нашому повітряному просторі, через оптичний канал, а не через радіолокаційний, можна збивати їх", – зауважив він.

Повітряні цілі

У Повітряних силах 14 лютого повідомили про повітряні кулі над Україною. Їх фіксували над різними областями країни. Українська ППО стежить за цими цілями. Ці кулі можуть бути різного розміру (діаметром метр-півтора).

Додамо, що через невідомий ворожий предмет у небі Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір. Офіційно причину такого рішення у країні не назвали, однак у Мережі повідомляють, що причиною закриття повітряного простору став російський розвідувальний безпілотник, який залетів до повітряного простору країни. Після кількагодинного закриття Молдова знову відкрила свій авіапростір. Втім, причини паузи так і не назвали.

Читайте також: