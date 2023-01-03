З якою зброєю ЗСУ підуть у контрнаступ 2023 року: думка військового експерта

Збройні сили України 2023 року можуть розраховувати на постачання західної техніки, зокрема бронемашин "Бредлі" та "Кугуар" щоб проводити наступальні дії.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко під час всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Зараз за моїм аналізом ми ближче до того, щоб зброю отримати, ніж не отримати. Можливо, не в тій кількості, про яку говорив головнокомандувач Збройних сил і президент, коли їздив до США, але все ж таки. Щоб не дати Росії провести наступальні дії, нам потрібно проводити наші контрнаступальні дії, і якомога більше для себе простору і часу виграти. Логіка досить проста і зрозуміла", - розповів експерт.

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За словами Мусієнка, "список на столі, він зрозумілий - це бронетехніка, танки, артилерія. Літаки - це взагалі ідеально".

"По бронетехніці ми отримали інформацію з кількох джерел, що США розглядають поставки бронемашин "Бредлі". Це БМП, які досить важливі для наших механізованих бригад, які даватимуть можливість пересуватись. Плюс автомобілі "Кугуар" з протимінним захистом - це теж важливо для десанту, якому потрібно швидко просуватися і немає часу проходити територію з розмінуванням", - зазначив він.

Експерт також висловив надію, що "ця зброя буде, і скресне крига навколо танків".

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона закликав постачати Україні сучасні танки та літаки, але його американський колега Джо Байден залишився непохитним.

Водночас, Байден підписав бюджет на 2023 фінансовий рік, який містить пакет військової допомоги для України. Президент США підтвердив передавання Україні систем Patriot і анонсував нову допомогу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у недавньому інтерв'ю британським ЗМІ повідомив, що Силам оборони України потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, щоб вийти на рубежі 23 лютого.

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