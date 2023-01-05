З'ясовують, чи є родичі-росіяни, і брешуть про паспортизацію: загарбники посилили тиск на українців в окупації

Ті, у кого немає родичів-росіян, відправлятимуть до так званих “центрів біженців”.

Російські загарбники посилюють адміністративний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій України. Окупанти обстрілюють оселі українців на околицях міст поблизу лінії фронту, щоб змусити їх "евакуюватися" у віддалені райони РФ.

Про це повідомляє заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"З метою дестабілізації гуманітарної ситуації та примусу місцевих мешканців до так званої добровільної евакуації в глибину території рф, російські окупаційні війська здійснюють обстріли приватних осель та дачних поселень на околицях міст поблизу лінії фронту", - написала Маляр.

Також читайте Перший депортований українець оформив посвідчення для повернення із РФ: як отримати документ

Також представники російських окупаційних фейкових адміністрацій провели перепис місцевого населення, щоб виявити, чи є у них родичі на території РФ та скласти плани примусової "евакуації". Ті, у кого немає родичів-росіян, відправлятимуть до так званих “центрів біженців”.

Крім того, окупанти звітують про активне набуття місцевими мешканцями громадянства РФ, щоб створити ілюзію нібито "швидкої інтеграції тимчасово окупованих територій України до РФ".

"Для пришвидшення процесу насильницької “паспортизації” ворог інформує, що від початку 2023 року отримання послуг або здійснення будь-яких операцій у так званих "державних установах" буде можливе лише за наявності паспорта громадянина рф", - йдеться в її повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупанти примусово вивезли до російського Ростова з передмістя Бахмута Донецької області близько 30 українців. Водночас росіяни здійснюють обстріли Олешок та Нової Каховки, щоб аналогічно мати підстави для примусової "евакуації" місцевих до фільтраційних таборів.

В Інституті вивчення війни раніше пояснювали, що Путін створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.

Читайте також: