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З'явилась інформація про загибель в Україні ще одного американського добровольця

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З'явилась інформація про загибель в Україні ще одного американського добровольця

Фото: Associated Press

З даними ЗМІ, американець загинув ще 15 травня внаслідок вибуху міни у Запорізької області.

За даними американських ЗМІ, в Україні загинув ще один доброволець із США у боях проти російських загарбників. 

Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на Держдеп.  

Йдеться про 52-річного американського ветерана Стівена Забельські. Він був з Нью-Йорка і прожив там більшу частину свого життя, перш ніж переїхати до Флориди в останні кілька років. Працював на будівництві.

Держдепартамент підтримує зв’язок із сім’єю і надав "усю можливу консульську допомогу", сказав американський чиновник на умовах анонімності. Чиновник відмовився розповісти більше про цю справу "з поваги до сім’ї у цей важкий час".

Нагадаємо, у війні з Росією загинув працівник посольства США.

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