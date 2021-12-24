З'явилася свіжа мапа розміщення армії РФ біля кордонів з Україною: де сконцентровано найбільше військ

Найбільше російських військ та важкої техніки перебуває на східному кордоні України.

Російська Федерація продовжує нарощувати військові сили вздовж українських кордонів. У Міноборони оприлюднили свіжу карту, на якій показано розташування військ та важкої техніки Росії.

Мапу опублікувало американське видання Foreign Policy з посиланням на чиновника з Міноборони України.

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На мапі представлений нещодавній аналіз нарощування російської армії поблизу кордонів України. Дані з цією карти Міністерство оборони України використало для інформування союзників.

На опублікованій мапі показано, що найбільше російських військ та важкої техніки перебуває на східному кордоні України. Тут сконцентровано близько 10 батальйонних тактичних груп. На території Білорусі перебувають авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. В Курській області розмістили табір з озброєнням і бойовою технікою.

Поблизу кордону Росія має чотири бригади, які укомплектовують балістичні ракети "Іскандер". За словами експерта із російських збройних сил і докторанта Королівського коледжу Лондона Роб Лі, балістичні ракети можуть досягти більшої частини України.

Нещодавній аналіз нарощування російської армії поблизу кордонів України / foreignpolicy

Як пише видання, колишній заступник помічника міністра оборони Європи та НАТО під час адміністрації Обами Джим Таунсенд припускає, що Росія, ймовірно, просуне батареї протиповітряної оборони С-400, щоб доповнити своє просування, створюючи заборонені зони для українських Повітряних сил. За його словами, Росія може використовувати ракети, щоб знищити українські злітно-посадкові смуги, аеропорти та винищувачі на землі.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія має 900 000 військовослужбовців у порівнянні з 209 000 в Україні, і вона значно випереджає за оснащенням і літаками.

Варто зазначити, на початку грудня 2021 року німецьке видання Bild із посиланням на джерела в НАТО та спецслужбах опублікувало мапу, на якій було показано, що війна може розпочатися з трьох етапів наступу щонайменше 175 тисяч військових РФ. З яких саме - читайте за цим посиланням.

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