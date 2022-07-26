З’явились деталі ранкового обстрілу Миколаєва: по місту було випущено 18 російських ракет

Так, по Миколаєву було випущено 18 ворожих ракет. Деякі з них вдалося збили, проте кілька пошкодили критичну інфраструктуру та підприємства. На щастя, минулося без жертв.

Про це Кім розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Зранку в нас було 6 ракет Х-59 з літаків та 12 ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль: частину збили, частина - повз. Але з тих, що влучили - це частина критичної інфраструктури та підприємства. На щастя, без жертв. Зруйнували вони (окупанти - ред.) три неробочі секції мосту. Було дуже гучно, але, на щастя, без жертв", - сказав очільник області.

Кім наголосив, що росіяни завдавали масованого удару по всьому півдню, зокрема Одесі, Южному, Рибаківці та інших містах і селах.

"То дуже масований був удар по всьому півдні. Наша доля була ось така. Військові дії зараз ущільнилися, і дуже багато авіації працює з двох боків. І з огляду на те, що наші ЗСУ знищують командні пункти та склади (росіян - ред.), то вони теж намагаються щось показувати і стріляють по цивільних", - сказав Кім.

Нагадаємо, зранку 26 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву. Протягом ночі окупанти також обстріляли декілька громад області.

Відео ранкового обстрілу Миколаєва показав керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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