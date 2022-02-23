З’явились нові супутникові знімки на яких видно стягування військ до українського кордону в Білорусі (фото)

Водночас в РОсії також помічено транспортери важкої техніки.
Нові супутникові знімки, оприлюднені Maxar Technologies, показують, що понад 100 одиниць військової техніки і десятки військових наметів з’явились на півдні Білорусі поблизу кордону з Україною.
Про це пише Reuters.
На знімках також видно, що на військовому гарнізоні на заході Росії поблизу кордону з Україною з’явився новий польовий госпіталь.
Як повідомляє Maxar, неподалік кордону з Україною на заході Росії було помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для переміщення танків, артилерії та іншої важкої техніки.
Крім того, за інформацією Maxar, кількість військ значно зросла.
Нагадаємо, в Україні 23 лютого розпочинається призов резервістів на військову службу в особливий період за наказом президента Володимира Зеленського.
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