З’явились нові супутникові знімки на яких видно стягування військ до українського кордону в Білорусі (фото)

З’явились нові супутникові знімки на яких видно стягування військ до українського кордону в Білорусі (фото)

Водночас в РОсії також помічено транспортери важкої техніки.

Нові супутникові знімки, оприлюднені Maxar Technologies, показують, що понад 100 одиниць військової техніки і десятки військових наметів з’явились на півдні Білорусі поблизу кордону з Україною.

Про це пише Reuters.

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На знімках також видно, що на військовому гарнізоні на заході Росії поблизу кордону з Україною з’явився новий польовий госпіталь.

Як повідомляє Maxar, неподалік кордону з Україною на заході Росії було помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для переміщення танків, артилерії та іншої важкої техніки.

Крім того, за інформацією Maxar, кількість військ значно зросла.

Maxar

Нагадаємо, в Україні 23 лютого розпочинається призов резервістів на військову службу в особливий період за наказом президента Володимира Зеленського.

Звернення президента: Зеленський підписав указ про призов резервістів

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